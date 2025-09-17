Seal Dog (SOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000168 $ 0.00000168 $ 0.00000168 24J Rendah $ 0.00000171 $ 0.00000171 $ 0.00000171 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000168$ 0.00000168 $ 0.00000168 24J Tinggi $ 0.00000171$ 0.00000171 $ 0.00000171 Sepanjang Masa $ 0.00109646$ 0.00109646 $ 0.00109646 Harga Terendah $ 0.00000134$ 0.00000134 $ 0.00000134 Perubahan Harga (1J) +0.88% Perubahan Harga (1D) -0.61% Perubahan Harga (7D) +18.71% Perubahan Harga (7D) +18.71%

Seal Dog (SOG) harga masa nyata ialah $0.00000169. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOG didagangkan antara $ 0.00000168 rendah dan $ 0.00000171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOG sepanjang masa ialah $ 0.00109646, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000134.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOG telah berubah sebanyak +0.88% sejak sejam yang lalu, -0.61% dalam 24 jam dan +18.71% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Seal Dog (SOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.33K$ 14.33K $ 14.33K Bekalan Peredaran 8.45B 8.45B 8.45B Jumlah Bekalan 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579 8,454,596,390.261579

Had Pasaran semasa Seal Dog ialah $ 14.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOG ialah 8.45B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8454596390.261579. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.33K.