Tokenomik SEAMANIA (SEAMANIA)
SEAMANIA (SEAMANIA) Maklumat
🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution.
Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world.
With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction.
🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
SEAMANIA (SEAMANIA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SEAMANIA (SEAMANIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik SEAMANIA (SEAMANIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik SEAMANIA (SEAMANIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token SEAMANIA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token SEAMANIA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik SEAMANIA, terokai SEAMANIA harga langsung token!
SEAMANIA Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju SEAMANIA? Halaman ramalan harga SEAMANIA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.