Seascape Crowns Harga Hari Ini

Harga langsung Seascape Crowns (CWS) hari ini ialah $ 0.102503, dengan 3.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CWS kepada USD penukaran adalah $ 0.102503 setiap CWS.

Seascape Crowns kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 787,386, dengan bekalan edaran sebanyak 7.65M CWS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CWS didagangkan antara $ 0.101651 (rendah) dan $ 0.107217 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 61.33, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.063296.

Dalam prestasi jangka pendek, CWS dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -11.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Seascape Crowns (CWS) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Seascape Crowns ialah $ 787.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CWS ialah 7.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7645850.9663491575. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 787.39K.