Seba (SEBA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00902776$ 0.00902776 $ 0.00902776 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -1.08% Perubahan Harga (7D) -1.08%

Seba (SEBA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEBA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEBA sepanjang masa ialah $ 0.00902776, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEBA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -1.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Seba (SEBA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 172.21K$ 172.21K $ 172.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 220.78K$ 220.78K $ 220.78K Bekalan Peredaran 195.00M 195.00M 195.00M Jumlah Bekalan 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Had Pasaran semasa Seba ialah $ 172.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SEBA ialah 195.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 250000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 220.78K.