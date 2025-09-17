Sector (SECT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03810761 $ 0.03810761 $ 0.03810761 24J Rendah $ 0.03911542 $ 0.03911542 $ 0.03911542 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03810761$ 0.03810761 $ 0.03810761 24J Tinggi $ 0.03911542$ 0.03911542 $ 0.03911542 Sepanjang Masa $ 0.213099$ 0.213099 $ 0.213099 Harga Terendah $ 0.01316846$ 0.01316846 $ 0.01316846 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.02% Perubahan Harga (7D) +2.42% Perubahan Harga (7D) +2.42%

Sector (SECT) harga masa nyata ialah $0.03871566. Sepanjang 24 jam yang lalu, SECT didagangkan antara $ 0.03810761 rendah dan $ 0.03911542 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SECT sepanjang masa ialah $ 0.213099, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01316846.

Dari segi prestasi jangka pendek, SECT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.02% dalam 24 jam dan +2.42% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sector (SECT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 362.52K$ 362.52K $ 362.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M Bekalan Peredaran 9.36M 9.36M 9.36M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Sector ialah $ 362.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SECT ialah 9.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.87M.