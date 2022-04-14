Tokenomik SEDUX AI (SEDUX)

Lihat cerapan utama tentang SEDUX AI (SEDUX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
SEDUX AI (SEDUX) Maklumat

SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.

Laman Web Rasmi:
https://sedux.live/
Kertas putih:
https://seduxai.gitbook.io/sedux.live

SEDUX AI (SEDUX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SEDUX AI (SEDUX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 44.94K
$ 44.94K$ 44.94K
Jumlah Bekalan:
$ 982.06M
$ 982.06M$ 982.06M
Bekalan Edaran:
$ 965.28M
$ 965.28M$ 965.28M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 45.72K
$ 45.72K
$ 45.72K$ 45.72K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00193357
$ 0.00193357$ 0.00193357
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik SEDUX AI (SEDUX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SEDUX AI (SEDUX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SEDUX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SEDUX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SEDUX, terokai SEDUX harga langsung token!

SEDUX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SEDUX? Halaman ramalan harga SEDUX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.