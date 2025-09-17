Sei fastUSD (FASTUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.99239 $ 0.99239 $ 0.99239 24J Rendah $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.99239$ 0.99239 $ 0.99239 24J Tinggi $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 Sepanjang Masa $ 1.082$ 1.082 $ 1.082 Harga Terendah $ 0.798241$ 0.798241 $ 0.798241 Perubahan Harga (1J) +0.31% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +0.02%

Sei fastUSD (FASTUSD) harga masa nyata ialah $0.998813. Sepanjang 24 jam yang lalu, FASTUSD didagangkan antara $ 0.99239 rendah dan $ 1.006 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FASTUSD sepanjang masa ialah $ 1.082, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.798241.

Dari segi prestasi jangka pendek, FASTUSD telah berubah sebanyak +0.31% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sei fastUSD (FASTUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Bekalan Peredaran 5.44M 5.44M 5.44M Jumlah Bekalan 5,435,768.642198393 5,435,768.642198393 5,435,768.642198393

Had Pasaran semasa Sei fastUSD ialah $ 5.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FASTUSD ialah 5.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5435768.642198393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.42M.