Seigniorage Shares (SHARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00606685 $ 0.00606685 $ 0.00606685 24J Rendah $ 0.00688991 $ 0.00688991 $ 0.00688991 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00606685$ 0.00606685 $ 0.00606685 24J Tinggi $ 0.00688991$ 0.00688991 $ 0.00688991 Sepanjang Masa $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 Harga Terendah $ 0.00132146$ 0.00132146 $ 0.00132146 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +9.90% Perubahan Harga (7D) +13.27% Perubahan Harga (7D) +13.27%

Seigniorage Shares (SHARE) harga masa nyata ialah $0.0066733. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHARE didagangkan antara $ 0.00606685 rendah dan $ 0.00688991 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHARE sepanjang masa ialah $ 2.95, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00132146.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHARE telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +9.90% dalam 24 jam dan +13.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Seigniorage Shares (SHARE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 129.49K$ 129.49K $ 129.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 140.14K$ 140.14K $ 140.14K Bekalan Peredaran 19.40M 19.40M 19.40M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Seigniorage Shares ialah $ 129.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHARE ialah 19.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 140.14K.