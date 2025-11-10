SEKA Harga Hari Ini

Harga langsung SEKA (SEKA) hari ini ialah --, dengan 0.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SEKA kepada USD penukaran adalah -- setiap SEKA.

SEKA kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 159,259, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B SEKA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SEKA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00128193, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SEKA dipindahkan +0.40% dalam sejam terakhir dan -15.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SEKA (SEKA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 159.26K$ 159.26K $ 159.26K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.26K$ 159.26K $ 159.26K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa SEKA ialah $ 159.26K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SEKA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.26K.