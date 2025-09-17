Sekuritance (SKRT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00037404 $ 0.00037404 $ 0.00037404 24J Rendah $ 0.00038415 $ 0.00038415 $ 0.00038415 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00037404$ 0.00037404 $ 0.00037404 24J Tinggi $ 0.00038415$ 0.00038415 $ 0.00038415 Sepanjang Masa $ 0.110635$ 0.110635 $ 0.110635 Harga Terendah $ 0.00012877$ 0.00012877 $ 0.00012877 Perubahan Harga (1J) -0.59% Perubahan Harga (1D) -0.58% Perubahan Harga (7D) +1.21% Perubahan Harga (7D) +1.21%

Sekuritance (SKRT) harga masa nyata ialah $0.00037831. Sepanjang 24 jam yang lalu, SKRT didagangkan antara $ 0.00037404 rendah dan $ 0.00038415 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SKRT sepanjang masa ialah $ 0.110635, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00012877.

Dari segi prestasi jangka pendek, SKRT telah berubah sebanyak -0.59% sejak sejam yang lalu, -0.58% dalam 24 jam dan +1.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sekuritance (SKRT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 143.78K$ 143.78K $ 143.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 309.54K$ 309.54K $ 309.54K Bekalan Peredaran 380.05M 380.05M 380.05M Jumlah Bekalan 818,202,997.0 818,202,997.0 818,202,997.0

Had Pasaran semasa Sekuritance ialah $ 143.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SKRT ialah 380.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 818202997.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 309.54K.