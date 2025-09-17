Selen Ai (SELEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) +10.87%

Selen Ai (SELEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SELEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SELEN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SELEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan +10.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Selen Ai (SELEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.03K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.28K Bekalan Peredaran 974.72M Jumlah Bekalan 999,245,988.801918

Had Pasaran semasa Selen Ai ialah $ 10.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SELEN ialah 974.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999245988.801918. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.28K.