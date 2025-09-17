Selenium (SELE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.125358 $ 0.125358 $ 0.125358 24J Rendah $ 0.137038 $ 0.137038 $ 0.137038 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.125358$ 0.125358 $ 0.125358 24J Tinggi $ 0.137038$ 0.137038 $ 0.137038 Sepanjang Masa $ 0.386158$ 0.386158 $ 0.386158 Harga Terendah $ 0.125358$ 0.125358 $ 0.125358 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -5.57% Perubahan Harga (7D) -11.55% Perubahan Harga (7D) -11.55%

Selenium (SELE) harga masa nyata ialah $0.126151. Sepanjang 24 jam yang lalu, SELE didagangkan antara $ 0.125358 rendah dan $ 0.137038 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SELE sepanjang masa ialah $ 0.386158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.125358.

Dari segi prestasi jangka pendek, SELE telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -5.57% dalam 24 jam dan -11.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Selenium (SELE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 789.69K$ 789.69K $ 789.69K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 789.69K$ 789.69K $ 789.69K Bekalan Peredaran 6.26M 6.26M 6.26M Jumlah Bekalan 6,259,886.0 6,259,886.0 6,259,886.0

Had Pasaran semasa Selenium ialah $ 789.69K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SELE ialah 6.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6259886.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 789.69K.