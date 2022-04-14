Tokenomik Selenium (SELE)

Tokenomik Selenium (SELE)

Lihat cerapan utama tentang Selenium (SELE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Selenium (SELE) Maklumat

Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.

Laman Web Rasmi:
https://selenium.finance
Kertas putih:
https://docs.selenium.finance

Selenium (SELE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Selenium (SELE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 752.68K
$ 752.68K
Jumlah Bekalan:
$ 6.26M
$ 6.26M
Bekalan Edaran:
$ 6.26M
$ 6.26M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 752.68K
$ 752.68K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.386158
$ 0.386158
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.11785
$ 0.11785
Harga Semasa:
$ 0.120238
$ 0.120238

Tokenomik Selenium (SELE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Selenium (SELE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SELE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SELE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SELE, terokai SELE harga langsung token!

SELE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SELE? Halaman ramalan harga SELE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

