SelfieDogCoin (SELFIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00170462 $ 0.00170462 $ 0.00170462 24J Rendah $ 0.00189372 $ 0.00189372 $ 0.00189372 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00170462$ 0.00170462 $ 0.00170462 24J Tinggi $ 0.00189372$ 0.00189372 $ 0.00189372 Sepanjang Masa $ 0.063906$ 0.063906 $ 0.063906 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.73% Perubahan Harga (1D) -2.34% Perubahan Harga (7D) -9.22% Perubahan Harga (7D) -9.22%

SelfieDogCoin (SELFIE) harga masa nyata ialah $0.00183552. Sepanjang 24 jam yang lalu, SELFIE didagangkan antara $ 0.00170462 rendah dan $ 0.00189372 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SELFIE sepanjang masa ialah $ 0.063906, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SELFIE telah berubah sebanyak -0.73% sejak sejam yang lalu, -2.34% dalam 24 jam dan -9.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SelfieDogCoin (SELFIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Bekalan Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Jumlah Bekalan 999,722,392.4778 999,722,392.4778 999,722,392.4778

Had Pasaran semasa SelfieDogCoin ialah $ 1.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SELFIE ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999722392.4778. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.84M.