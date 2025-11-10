SENATE Harga Hari Ini

Harga langsung SENATE (SENATE) hari ini ialah $ 0.00235708, dengan 8.50% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SENATE kepada USD penukaran adalah $ 0.00235708 setiap SENATE.

SENATE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 324,175, dengan bekalan edaran sebanyak 137.53M SENATE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SENATE didagangkan antara $ 0.00216619 (rendah) dan $ 0.00235272 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 5.85, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00103497.

Dalam prestasi jangka pendek, SENATE dipindahkan +0.72% dalam sejam terakhir dan +9.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SENATE (SENATE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 324.18K$ 324.18K $ 324.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 384.88K$ 384.88K $ 384.88K Bekalan Peredaran 137.53M 137.53M 137.53M Jumlah Bekalan 163,287,975.308217 163,287,975.308217 163,287,975.308217

Had Pasaran semasa SENATE ialah $ 324.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENATE ialah 137.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 163287975.308217. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 384.88K.