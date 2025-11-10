Tokenomik SENATE (SENATE)

Tokenomik SENATE (SENATE)

Lihat cerapan utama tentang SENATE (SENATE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:37:23 (UTC+8)
SENATE (SENATE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SENATE (SENATE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 335.20K
Jumlah Bekalan:
$ 163.29M
Bekalan Edaran:
$ 137.53M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 397.98K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 5.85
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00103497
Harga Semasa:
$ 0.00243727
SENATE (SENATE) Maklumat

The SENATE token is used by the in-game mechanics as a governance coin as well as in-game currency for certain products within the game.

The voting system implemented uses third-party solutions and/or specially designed contracts.

Users who hold SENATE tokens will be able to:

  • Create factions and manage them by holding votes.
  • Take part in project level voting to steer the game development process, the purchase of game items, etc.
  • Purchase space ships, modules for space stations and land plots (which is not possible with the SIDUS token).
Laman Web Rasmi:
https://sidusheroes.com/

Tokenomik SENATE (SENATE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SENATE (SENATE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SENATE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SENATE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SENATE, terokai SENATE harga langsung token!

SENATE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SENATE? Halaman ramalan harga SENATE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

