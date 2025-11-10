Tokenomik Send It (SENDIT)

Tokenomik Send It (SENDIT)

Send It (SENDIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Send It (SENDIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.48K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.48K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0006059
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000835
Harga Semasa:
$ 0
Send It (SENDIT) Maklumat

It all started with a tweet. When CZ — the founder of Binance — said “2025 will be a send it year,” the community didn’t just listen; they acted. $SENDIT was born as a tribute to that energy — the fearless, no-hesitation spirit that defines the BNB ecosystem.

$SENDIT isn’t just another meme coin. It’s a cultural signal. A movement powered by degens who understand that when CZ tweets, the real ones don’t wait. They ape, they send, they win.

Fueled by community, humor, and the unstoppable momentum of BSC, $SENDIT represents one simple idea: when opportunity comes, you don’t think — you SEND IT.

Laman Web Rasmi:
https://sendit2025.com/

Tokenomik Send It (SENDIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Send It (SENDIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SENDIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SENDIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SENDIT, terokai SENDIT harga langsung token!

SENDIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SENDIT? Halaman ramalan harga SENDIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

