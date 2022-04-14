Tokenomik Sendor (SENDOR)

Lihat cerapan utama tentang Sendor (SENDOR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Sendor (SENDOR) Maklumat

The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana.

Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.

Laman Web Rasmi:
https://sendorcoin.com/

Sendor (SENDOR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Sendor (SENDOR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 255.35K
$ 255.35K
Jumlah Bekalan:
$ 990.07M
$ 990.07M
Bekalan Edaran:
$ 990.07M
$ 990.07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 255.35K
$ 255.35K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01131587
$ 0.01131587
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00004092
$ 0.00004092
Harga Semasa:
$ 0.00025795
$ 0.00025795

Tokenomik Sendor (SENDOR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Sendor (SENDOR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SENDOR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SENDOR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SENDOR, terokai SENDOR harga langsung token!

SENDOR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SENDOR? Halaman ramalan harga SENDOR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.