Sensi (SENSI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00572786 $ 0.00572786 $ 0.00572786 24J Rendah $ 0.00600255 $ 0.00600255 $ 0.00600255 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00572786$ 0.00572786 $ 0.00572786 24J Tinggi $ 0.00600255$ 0.00600255 $ 0.00600255 Sepanjang Masa $ 0.223058$ 0.223058 $ 0.223058 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.22% Perubahan Harga (1D) +3.88% Perubahan Harga (7D) +21.21% Perubahan Harga (7D) +21.21%

Sensi (SENSI) harga masa nyata ialah $0.00597629. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENSI didagangkan antara $ 0.00572786 rendah dan $ 0.00600255 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENSI sepanjang masa ialah $ 0.223058, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENSI telah berubah sebanyak -0.22% sejak sejam yang lalu, +3.88% dalam 24 jam dan +21.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sensi (SENSI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 239.65M 239.65M 239.65M Jumlah Bekalan 244,734,869.0 244,734,869.0 244,734,869.0

Had Pasaran semasa Sensi ialah $ 1.43M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENSI ialah 239.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 244734869.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.46M.