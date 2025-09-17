SENSUS (SENSUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01153489$ 0.01153489 $ 0.01153489 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -0.99% Perubahan Harga (7D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.02%

SENSUS (SENSUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENSUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENSUS sepanjang masa ialah $ 0.01153489, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENSUS telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.99% dalam 24 jam dan -0.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SENSUS (SENSUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 222.06K$ 222.06K $ 222.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 222.06K$ 222.06K $ 222.06K Bekalan Peredaran 943.94M 943.94M 943.94M Jumlah Bekalan 943,937,495.015569 943,937,495.015569 943,937,495.015569

Had Pasaran semasa SENSUS ialah $ 222.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENSUS ialah 943.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 943937495.015569. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 222.06K.