SENTAI (SENTAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01576158$ 0.01576158 $ 0.01576158 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -3.71% Perubahan Harga (1D) -1.99% Perubahan Harga (7D) -9.97% Perubahan Harga (7D) -9.97%

SENTAI (SENTAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENTAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENTAI sepanjang masa ialah $ 0.01576158, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENTAI telah berubah sebanyak -3.71% sejak sejam yang lalu, -1.99% dalam 24 jam dan -9.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SENTAI (SENTAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 103.25K$ 103.25K $ 103.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 103.25K$ 103.25K $ 103.25K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,994,169.36 999,994,169.36 999,994,169.36

Had Pasaran semasa SENTAI ialah $ 103.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENTAI ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999994169.36. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 103.25K.