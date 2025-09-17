Senti AI (SENTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +2.84% Perubahan Harga (7D) +2.84%

Senti AI (SENTI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENTI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENTI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENTI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan +2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Senti AI (SENTI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.31K$ 20.31K $ 20.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.38K$ 21.38K $ 21.38K Bekalan Peredaran 95.02B 95.02B 95.02B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Senti AI ialah $ 20.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENTI ialah 95.02B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.38K.