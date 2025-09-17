Lagi Mengenai SENTI

Senti AI Harga (SENTI)

Tidak tersenarai

1 SENTI ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.20%1D
mexc
USD
Senti AI (SENTI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:29:58 (UTC+8)

Senti AI (SENTI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.25%

+2.84%

+2.84%

Senti AI (SENTI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENTI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENTI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENTI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.25% dalam 24 jam dan +2.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Senti AI (SENTI) Maklumat Pasaran

$ 20.31K
$ 20.31K$ 20.31K

--
----

$ 21.38K
$ 21.38K$ 21.38K

95.02B
95.02B 95.02B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Senti AI ialah $ 20.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENTI ialah 95.02B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.38K.

Senti AI (SENTI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Senti AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Senti AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Senti AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Senti AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.25%
30 Hari$ 0+1.78%
60 Hari$ 0-65.35%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Senti AI (SENTI)

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.

Senti AI (SENTI) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Senti AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Senti AI (SENTI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Senti AI (SENTI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Senti AI.

Semak Senti AI ramalan harga sekarang!

SENTI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Senti AI (SENTI)

Memahami tokenomik Senti AI (SENTI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SENTI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Senti AI (SENTI)

Berapakah nilai Senti AI (SENTI) hari ini?
Harga langsung SENTI dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SENTI ke USD?
Harga semasa SENTI ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Senti AI?
Had pasaran untuk SENTI ialah $ 20.31K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SENTI?
Bekalan edaran SENTI ialah 95.02B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SENTI?
SENTI mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SENTI?
SENTI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan SENTI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SENTIialah -- USD.
Adakah SENTI akan naik lebih tinggi tahun ini?
SENTI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SENTIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.