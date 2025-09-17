Sentinel (P2P) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00023771 $ 0.00023771 $ 0.00023771 24J Rendah $ 0.00024197 $ 0.00024197 $ 0.00024197 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00023771$ 0.00023771 $ 0.00023771 24J Tinggi $ 0.00024197$ 0.00024197 $ 0.00024197 Sepanjang Masa $ 0.050557$ 0.050557 $ 0.050557 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) -0.86% Perubahan Harga (7D) -0.25% Perubahan Harga (7D) -0.25%

Sentinel (P2P) harga masa nyata ialah $0.00023906. Sepanjang 24 jam yang lalu, P2P didagangkan antara $ 0.00023771 rendah dan $ 0.00024197 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi P2P sepanjang masa ialah $ 0.050557, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, P2P telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, -0.86% dalam 24 jam dan -0.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sentinel (P2P) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.56M$ 5.56M $ 5.56M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.82M$ 7.82M $ 7.82M Bekalan Peredaran 23.24B 23.24B 23.24B Jumlah Bekalan 32,699,714,609.0 32,699,714,609.0 32,699,714,609.0

Had Pasaran semasa Sentinel ialah $ 5.56M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran P2P ialah 23.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 32699714609.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.82M.