Sentinel Chain (SENC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.22051$ 0.22051 $ 0.22051 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -16.31% Perubahan Harga (7D) -16.31%

Sentinel Chain (SENC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SENC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SENC sepanjang masa ialah $ 0.22051, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SENC telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -16.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sentinel Chain (SENC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.34K$ 35.34K $ 35.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.16K$ 57.16K $ 57.16K Bekalan Peredaran 309.09M 309.09M 309.09M Jumlah Bekalan 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Had Pasaran semasa Sentinel Chain ialah $ 35.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SENC ialah 309.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.16K.