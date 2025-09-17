Sentre (SNTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01100732 $ 0.01100732 $ 0.01100732 24J Rendah $ 0.01181908 $ 0.01181908 $ 0.01181908 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01100732$ 0.01100732 $ 0.01100732 24J Tinggi $ 0.01181908$ 0.01181908 $ 0.01181908 Sepanjang Masa $ 0.053225$ 0.053225 $ 0.053225 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) +5.42% Perubahan Harga (7D) +19.02% Perubahan Harga (7D) +19.02%

Sentre (SNTR) harga masa nyata ialah $0.01174212. Sepanjang 24 jam yang lalu, SNTR didagangkan antara $ 0.01100732 rendah dan $ 0.01181908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SNTR sepanjang masa ialah $ 0.053225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SNTR telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, +5.42% dalam 24 jam dan +19.02% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sentre (SNTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Bekalan Peredaran 999.94M 999.94M 999.94M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Sentre ialah $ 11.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SNTR ialah 999.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.73M.