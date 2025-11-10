Sequel Harga Hari Ini

Harga langsung Sequel (MOVIE) hari ini ialah $ 0.00000353, dengan 5.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MOVIE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000353 setiap MOVIE.

Sequel kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 211,033, dengan bekalan edaran sebanyak 60.00B MOVIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MOVIE didagangkan antara $ 0.00000333 (rendah) dan $ 0.00000352 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00001336, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000026.

Dalam prestasi jangka pendek, MOVIE dipindahkan +0.94% dalam sejam terakhir dan -11.07% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sequel (MOVIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 211.03K$ 211.03K $ 211.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 351.72K$ 351.72K $ 351.72K Bekalan Peredaran 60.00B 60.00B 60.00B Jumlah Bekalan 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Had Pasaran semasa Sequel ialah $ 211.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOVIE ialah 60.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999999.99998. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 351.72K.