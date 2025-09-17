Ser Alpha (SERALPHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00144726 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.41%

Ser Alpha (SERALPHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SERALPHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SERALPHA sepanjang masa ialah $ 0.00144726, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SERALPHA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.41% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ser Alpha (SERALPHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.94K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.94K Bekalan Peredaran 998.55M Jumlah Bekalan 998,546,924.444613

Had Pasaran semasa Ser Alpha ialah $ 13.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SERALPHA ialah 998.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998546924.444613. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.94K.