SERO Harga Hari Ini

Harga langsung SERO (SERO) hari ini ialah $ 0.00245542, dengan 1.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SERO kepada USD penukaran adalah $ 0.00245542 setiap SERO.

SERO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,085,498, dengan bekalan edaran sebanyak 443.51M SERO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SERO didagangkan antara $ 0.00240269 (rendah) dan $ 0.00246835 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.55192, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0023113.

Dalam prestasi jangka pendek, SERO dipindahkan -0.52% dalam sejam terakhir dan -3.93% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

SERO (SERO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Bekalan Peredaran 443.51M 443.51M 443.51M Jumlah Bekalan 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

Had Pasaran semasa SERO ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SERO ialah 443.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 650000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.59M.