Session Token (SESH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.086114 24J Tinggi $ 0.088168 Sepanjang Masa $ 0.237833 Harga Terendah $ 0.04027055 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -1.91% Perubahan Harga (7D) -9.19%

Session Token (SESH) harga masa nyata ialah $0.08631. Sepanjang 24 jam yang lalu, SESH didagangkan antara $ 0.086114 rendah dan $ 0.088168 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SESH sepanjang masa ialah $ 0.237833, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04027055.

Dari segi prestasi jangka pendek, SESH telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -1.91% dalam 24 jam dan -9.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Session Token (SESH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.92M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.71M Bekalan Peredaran 80.22M Jumlah Bekalan 240,000,000.0

Had Pasaran semasa Session Token ialah $ 6.92M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SESH ialah 80.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 240000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.71M.