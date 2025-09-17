sETH (SETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,254.73 $ 4,254.73 $ 4,254.73 24J Rendah $ 4,383.04 $ 4,383.04 $ 4,383.04 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,254.73$ 4,254.73 $ 4,254.73 24J Tinggi $ 4,383.04$ 4,383.04 $ 4,383.04 Sepanjang Masa $ 4,876.35$ 4,876.35 $ 4,876.35 Harga Terendah $ 0.01254476$ 0.01254476 $ 0.01254476 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -0.69% Perubahan Harga (7D) +3.05% Perubahan Harga (7D) +3.05%

sETH (SETH) harga masa nyata ialah $4,338.87. Sepanjang 24 jam yang lalu, SETH didagangkan antara $ 4,254.73 rendah dan $ 4,383.04 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SETH sepanjang masa ialah $ 4,876.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01254476.

Dari segi prestasi jangka pendek, SETH telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -0.69% dalam 24 jam dan +3.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sETH (SETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.26M$ 50.26M $ 50.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.26M$ 50.26M $ 50.26M Bekalan Peredaran 11.58K 11.58K 11.58K Jumlah Bekalan 11,584.25414847524 11,584.25414847524 11,584.25414847524

Had Pasaran semasa sETH ialah $ 50.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SETH ialah 11.58K, dengan jumlah bekalan sebanyak 11584.25414847524. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.26M.