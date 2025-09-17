sETH2 (SETH2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah $ 4,338.46
24J Tinggi $ 4,576.0
Sepanjang Masa $ 4,906.62
Harga Terendah $ 887.7
Perubahan Harga (1J) -0.07%
Perubahan Harga (1D) -0.08%
Perubahan Harga (7D) +4.81%

sETH2 (SETH2) harga masa nyata ialah $4,474.58. Sepanjang 24 jam yang lalu, SETH2 didagangkan antara $ 4,338.46 rendah dan $ 4,576.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SETH2 sepanjang masa ialah $ 4,906.62, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 887.7.

Dari segi prestasi jangka pendek, SETH2 telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan +4.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

sETH2 (SETH2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.98M
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.98M
Bekalan Peredaran 2.23K
Jumlah Bekalan 2,230.321625327457

Had Pasaran semasa sETH2 ialah $ 9.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SETH2 ialah 2.23K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2230.321625327457. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.98M.