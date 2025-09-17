Sevilla Fan Token (SEVILLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.169983 $ 0.169983 $ 0.169983 24J Rendah $ 0.173149 $ 0.173149 $ 0.173149 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.169983$ 0.169983 $ 0.169983 24J Tinggi $ 0.173149$ 0.173149 $ 0.173149 Sepanjang Masa $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 Harga Terendah $ 0.169983$ 0.169983 $ 0.169983 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.82% Perubahan Harga (7D) -3.88% Perubahan Harga (7D) -3.88%

Sevilla Fan Token (SEVILLA) harga masa nyata ialah $0.170897. Sepanjang 24 jam yang lalu, SEVILLA didagangkan antara $ 0.169983 rendah dan $ 0.173149 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SEVILLA sepanjang masa ialah $ 3.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.169983.

Dari segi prestasi jangka pendek, SEVILLA telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.82% dalam 24 jam dan -3.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sevilla Fan Token (SEVILLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 751.75K$ 751.75K $ 751.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Bekalan Peredaran 4.40M 4.40M 4.40M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Sevilla Fan Token ialah $ 751.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SEVILLA ialah 4.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.71M.