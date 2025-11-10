Tokenomik SGC (SGC)

Tokenomik SGC (SGC)

Lihat cerapan utama tentang SGC (SGC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:17:47 (UTC+8)
USD

SGC (SGC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SGC (SGC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Bekalan Edaran:
$ 6.60B
$ 6.60B$ 6.60B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00415112
$ 0.00415112$ 0.00415112
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00032097
$ 0.00032097$ 0.00032097

SGC (SGC) Maklumat

SGC (SG Coin) is the native utility token for Kai Sangokushi Taisen – Battle of Three Kingdoms, a blockchain-based trading card game (TCG) developed by Double Jump Tokyo in collaboration with Sega. The game reimagines the classic Sangokushi Taisen arcade experience, integrating NFT-based Warlord Cards representing historical figures from the Three Kingdoms era. SGC operates on the Oasys Layer-2 blockchain, specifically within the SG Verse ecosystem, co-developed by Double Jump Tokyo and AltLayer. Initially, SGC is used for in-game purchases, with plans to expand its utility to other game features over time.

Laman Web Rasmi:
https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
Kertas putih:
https://info.kai-sangokushi-taisen.games/en/litepaper

Tokenomik SGC (SGC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SGC (SGC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SGC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SGC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SGC, terokai SGC harga langsung token!

SGC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SGC? Halaman ramalan harga SGC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi