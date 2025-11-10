Shack Token Harga Hari Ini

Harga langsung Shack Token (SHACK) hari ini ialah $ 0.02839951, dengan 1.97% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHACK kepada USD penukaran adalah $ 0.02839951 setiap SHACK.

Shack Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,324,928, dengan bekalan edaran sebanyak 398.65M SHACK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHACK didagangkan antara $ 0.02741095 (rendah) dan $ 0.02861293 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.03822927, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00495461.

Dalam prestasi jangka pendek, SHACK dipindahkan -0.26% dalam sejam terakhir dan +2.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Shack Token (SHACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.32M$ 11.32M $ 11.32M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.41M$ 28.41M $ 28.41M Bekalan Peredaran 398.65M 398.65M 398.65M Jumlah Bekalan 999,993,997.83224 999,993,997.83224 999,993,997.83224

Had Pasaran semasa Shack Token ialah $ 11.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHACK ialah 398.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999993997.83224. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.41M.