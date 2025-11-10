Tokenomik Shack Token (SHACK)

Tokenomik Shack Token (SHACK)

Lihat cerapan utama tentang Shack Token (SHACK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:17:54 (UTC+8)
USD

Shack Token (SHACK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Shack Token (SHACK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M
Jumlah Bekalan:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Bekalan Edaran:
$ 398.83M
$ 398.83M$ 398.83M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 29.90M
$ 29.90M$ 29.90M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.03822927
$ 0.03822927$ 0.03822927
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461
Harga Semasa:
$ 0.02992333
$ 0.02992333$ 0.02992333

Shack Token (SHACK) Maklumat

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

Laman Web Rasmi:
https://www.auctionshack.com/
Kertas putih:
https://x.com/AuctionShackIO/status/1948110143042060438

Tokenomik Shack Token (SHACK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Shack Token (SHACK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHACK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHACK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHACK, terokai SHACK harga langsung token!

SHACK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHACK? Halaman ramalan harga SHACK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi