Shade Protocol (SHD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.508973 $ 0.508973 $ 0.508973 24J Rendah $ 0.527651 $ 0.527651 $ 0.527651 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.508973$ 0.508973 $ 0.508973 24J Tinggi $ 0.527651$ 0.527651 $ 0.527651 Sepanjang Masa $ 95.66$ 95.66 $ 95.66 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -1.72% Perubahan Harga (7D) -3.81% Perubahan Harga (7D) -3.81%

Shade Protocol (SHD) harga masa nyata ialah $0.516494. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHD didagangkan antara $ 0.508973 rendah dan $ 0.527651 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHD sepanjang masa ialah $ 95.66, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHD telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -1.72% dalam 24 jam dan -3.81% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shade Protocol (SHD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Bekalan Peredaran 5.04M 5.04M 5.04M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Shade Protocol ialah $ 2.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHD ialah 5.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.16M.