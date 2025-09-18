Shadow AI (SHADOAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00138371$ 0.00138371 $ 0.00138371 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -0.16%

Shadow AI (SHADOAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHADOAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHADOAI sepanjang masa ialah $ 0.00138371, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHADOAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shadow AI (SHADOAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.73K$ 8.73K $ 8.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K Bekalan Peredaran 985.00M 985.00M 985.00M Jumlah Bekalan 998,217,901.654899 998,217,901.654899 998,217,901.654899

Had Pasaran semasa Shadow AI ialah $ 8.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHADOAI ialah 985.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998217901.654899. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.84K.