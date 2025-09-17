Shadow Liquid Staking Token (X33) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 18.65 $ 18.65 $ 18.65 24J Rendah $ 19.86 $ 19.86 $ 19.86 24J Tinggi 24J Rendah $ 18.65$ 18.65 $ 18.65 24J Tinggi $ 19.86$ 19.86 $ 19.86 Sepanjang Masa $ 133.6$ 133.6 $ 133.6 Harga Terendah $ 15.08$ 15.08 $ 15.08 Perubahan Harga (1J) +0.92% Perubahan Harga (1D) +2.47% Perubahan Harga (7D) -6.63% Perubahan Harga (7D) -6.63%

Shadow Liquid Staking Token (X33) harga masa nyata ialah $19.44. Sepanjang 24 jam yang lalu, X33 didagangkan antara $ 18.65 rendah dan $ 19.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi X33 sepanjang masa ialah $ 133.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 15.08.

Dari segi prestasi jangka pendek, X33 telah berubah sebanyak +0.92% sejak sejam yang lalu, +2.47% dalam 24 jam dan -6.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shadow Liquid Staking Token (X33) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.97M$ 11.97M $ 11.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.97M$ 11.97M $ 11.97M Bekalan Peredaran 615.93K 615.93K 615.93K Jumlah Bekalan 615,933.349273144 615,933.349273144 615,933.349273144

Had Pasaran semasa Shadow Liquid Staking Token ialah $ 11.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran X33 ialah 615.93K, dengan jumlah bekalan sebanyak 615933.349273144. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.97M.