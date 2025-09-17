Apakah itu Shadow Token (SHDW)

$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!

Shadow Token (SHDW) Sumber Laman Web Rasmi

Shadow Token Ramalan Harga (USD)

SHDW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Shadow Token (SHDW)

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Shadow Token (SHDW) Berapakah nilai Shadow Token (SHDW) hari ini? Harga langsung SHDW dalam USD ialah 0.120504 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SHDW ke USD? $ 0.120504 . Lihat Harga semasa SHDW ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Shadow Token? Had pasaran untuk SHDW ialah $ 19.49M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SHDW? Bekalan edaran SHDW ialah 161.72M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHDW? SHDW mencapai harga ATH sebanyak 2.82 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHDW? SHDW melihat harga ATL sebanyak 0.01275871 USD . Berapakah jumlah dagangan SHDW? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHDWialah -- USD . Adakah SHDW akan naik lebih tinggi tahun ini? SHDW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHDWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

