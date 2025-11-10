Shady Labs Harga Hari Ini

Harga langsung Shady Labs (SHADY) hari ini ialah --, dengan 1.77% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHADY kepada USD penukaran adalah -- setiap SHADY.

Shady Labs kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 27,728, dengan bekalan edaran sebanyak 999.99M SHADY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHADY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, SHADY dipindahkan -0.42% dalam sejam terakhir dan -67.80% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Shady Labs (SHADY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.73K$ 27.73K $ 27.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.73K$ 27.73K $ 27.73K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,992,069.567859 999,992,069.567859 999,992,069.567859

Had Pasaran semasa Shady Labs ialah $ 27.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHADY ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999992069.567859. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.73K.