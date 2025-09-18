Shaicoin (SHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03106698 $ 0.03106698 $ 0.03106698 24J Rendah $ 0.051552 $ 0.051552 $ 0.051552 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03106698$ 0.03106698 $ 0.03106698 24J Tinggi $ 0.051552$ 0.051552 $ 0.051552 Sepanjang Masa $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +7.89% Perubahan Harga (1D) +23.66% Perubahan Harga (7D) +29.70% Perubahan Harga (7D) +29.70%

Shaicoin (SHA) harga masa nyata ialah $0.03841868. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHA didagangkan antara $ 0.03106698 rendah dan $ 0.051552 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHA sepanjang masa ialah $ 1.9, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHA telah berubah sebanyak +7.89% sejak sejam yang lalu, +23.66% dalam 24 jam dan +29.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shaicoin (SHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 110.82K$ 110.82K $ 110.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 221.89K$ 221.89K $ 221.89K Bekalan Peredaran 2.88M 2.88M 2.88M Jumlah Bekalan 5,775,646.0 5,775,646.0 5,775,646.0

Had Pasaran semasa Shaicoin ialah $ 110.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHA ialah 2.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5775646.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 221.89K.