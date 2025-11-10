Shamatte Harga Hari Ini

Harga langsung Shamatte (杀马特) hari ini ialah $ 0.00010899, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa 杀马特 kepada USD penukaran adalah $ 0.00010899 setiap 杀马特.

Shamatte kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 108,975, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B 杀马特. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, 杀马特 didagangkan antara $ 0.00009504 (rendah) dan $ 0.00011124 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0031172, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006616.

Dalam prestasi jangka pendek, 杀马特 dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -22.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Shamatte (杀马特) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 108.98K$ 108.98K $ 108.98K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.98K$ 108.98K $ 108.98K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shamatte ialah $ 108.98K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran 杀马特 ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.98K.