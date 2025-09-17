Sharbi ($SHARBI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.40% Perubahan Harga (1D) -15.61% Perubahan Harga (7D) -34.14% Perubahan Harga (7D) -34.14%

Sharbi ($SHARBI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $SHARBI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $SHARBI sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $SHARBI telah berubah sebanyak +1.40% sejak sejam yang lalu, -15.61% dalam 24 jam dan -34.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sharbi ($SHARBI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 112.39K$ 112.39K $ 112.39K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.39K$ 112.39K $ 112.39K Bekalan Peredaran 74.95B 74.95B 74.95B Jumlah Bekalan 74,950,349,036.60349 74,950,349,036.60349 74,950,349,036.60349

Had Pasaran semasa Sharbi ialah $ 112.39K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $SHARBI ialah 74.95B, dengan jumlah bekalan sebanyak 74950349036.60349. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.39K.