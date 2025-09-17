Shardus (ULT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.077345 $ 0.077345 $ 0.077345 24J Rendah $ 0.078555 $ 0.078555 $ 0.078555 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.077345$ 0.077345 $ 0.077345 24J Tinggi $ 0.078555$ 0.078555 $ 0.078555 Sepanjang Masa $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 Harga Terendah $ 0.02304276$ 0.02304276 $ 0.02304276 Perubahan Harga (1J) -0.44% Perubahan Harga (1D) -0.89% Perubahan Harga (7D) +21.87% Perubahan Harga (7D) +21.87%

Shardus (ULT) harga masa nyata ialah $0.077345. Sepanjang 24 jam yang lalu, ULT didagangkan antara $ 0.077345 rendah dan $ 0.078555 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ULT sepanjang masa ialah $ 2.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02304276.

Dari segi prestasi jangka pendek, ULT telah berubah sebanyak -0.44% sejak sejam yang lalu, -0.89% dalam 24 jam dan +21.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Shardus (ULT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.00M$ 34.00M $ 34.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 77.34M$ 77.34M $ 77.34M Bekalan Peredaran 439.56M 439.56M 439.56M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Shardus ialah $ 34.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ULT ialah 439.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 77.34M.