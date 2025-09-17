Lagi Mengenai SGTV2

SharedStake Governance v2 Harga (SGTV2)

Tidak tersenarai

1 SGTV2 ke USD Harga Langsung:

$0.01222058
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
SharedStake Governance v2 (SGTV2) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:30:34 (UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01205336
24J Rendah
$ 0.01226022
24J Tinggi

$ 0.01205336
$ 0.01226022
$ 104.82
$ 0.00636497
--

-0.08%

-2.57%

-2.57%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) harga masa nyata ialah $0.01222058. Sepanjang 24 jam yang lalu, SGTV2 didagangkan antara $ 0.01205336 rendah dan $ 0.01226022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SGTV2 sepanjang masa ialah $ 104.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00636497.

Dari segi prestasi jangka pendek, SGTV2 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -2.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Maklumat Pasaran

$ 33.19K
--
$ 108.63K
2.72M
8,889,445.74
Had Pasaran semasa SharedStake Governance v2 ialah $ 33.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SGTV2 ialah 2.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8889445.74. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.63K.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SharedStake Governance v2 kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SharedStake Governance v2 kepada USD adalah $ -0.0039853694.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SharedStake Governance v2 kepada USD adalah $ -0.0030535502.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SharedStake Governance v2 kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.08%
30 Hari$ -0.0039853694-32.61%
60 Hari$ -0.0030535502-24.98%
90 Hari$ 0--

Apakah itu SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Sumber

Laman Web Rasmi

SharedStake Governance v2 Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SharedStake Governance v2 (SGTV2) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SharedStake Governance v2 (SGTV2) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SharedStake Governance v2.

Semak SharedStake Governance v2 ramalan harga sekarang!

SGTV2 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Memahami tokenomik SharedStake Governance v2 (SGTV2) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SGTV2 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SharedStake Governance v2 (SGTV2)

Berapakah nilai SharedStake Governance v2 (SGTV2) hari ini?
Harga langsung SGTV2 dalam USD ialah 0.01222058 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SGTV2 ke USD?
Harga semasa SGTV2 ke USD ialah $ 0.01222058. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SharedStake Governance v2?
Had pasaran untuk SGTV2 ialah $ 33.19K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SGTV2?
Bekalan edaran SGTV2 ialah 2.72M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SGTV2?
SGTV2 mencapai harga ATH sebanyak 104.82 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SGTV2?
SGTV2 melihat harga ATL sebanyak 0.00636497 USD.
Berapakah jumlah dagangan SGTV2?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SGTV2ialah -- USD.
Adakah SGTV2 akan naik lebih tinggi tahun ini?
SGTV2 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SGTV2ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:30:34 (UTC+8)

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.