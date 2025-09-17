SharedStake Governance v2 (SGTV2) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01205336 24J Tinggi $ 0.01226022 Sepanjang Masa $ 104.82 Harga Terendah $ 0.00636497 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.08% Perubahan Harga (7D) -2.57%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) harga masa nyata ialah $0.01222058. Sepanjang 24 jam yang lalu, SGTV2 didagangkan antara $ 0.01205336 rendah dan $ 0.01226022 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SGTV2 sepanjang masa ialah $ 104.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00636497.

Dari segi prestasi jangka pendek, SGTV2 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan -2.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 108.63K$ 108.63K $ 108.63K Bekalan Peredaran 2.72M 2.72M 2.72M Jumlah Bekalan 8,889,445.74 8,889,445.74 8,889,445.74

Had Pasaran semasa SharedStake Governance v2 ialah $ 33.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SGTV2 ialah 2.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 8889445.74. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 108.63K.