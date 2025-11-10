ShareToken Harga Hari Ini

Harga langsung ShareToken (SHR) hari ini ialah $ 0.0006454, dengan 6.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHR kepada USD penukaran adalah $ 0.0006454 setiap SHR.

ShareToken kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,364,338, dengan bekalan edaran sebanyak 3.65B SHR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHR didagangkan antara $ 0.00062459 (rendah) dan $ 0.00070798 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.098334, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008787.

Dalam prestasi jangka pendek, SHR dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -5.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

ShareToken (SHR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.29M$ 4.29M $ 4.29M Bekalan Peredaran 3.65B 3.65B 3.65B Jumlah Bekalan 6,631,180,745.24 6,631,180,745.24 6,631,180,745.24

