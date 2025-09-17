Sharki (SHARKI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00004941 $ 0.00004941 $ 0.00004941 24J Rendah $ 0.00005178 $ 0.00005178 $ 0.00005178 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00004941$ 0.00004941 $ 0.00004941 24J Tinggi $ 0.00005178$ 0.00005178 $ 0.00005178 Sepanjang Masa $ 0.00968663$ 0.00968663 $ 0.00968663 Harga Terendah $ 0.00003917$ 0.00003917 $ 0.00003917 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -1.59% Perubahan Harga (7D) -7.06% Perubahan Harga (7D) -7.06%

Sharki (SHARKI) harga masa nyata ialah $0.00005033. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHARKI didagangkan antara $ 0.00004941 rendah dan $ 0.00005178 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHARKI sepanjang masa ialah $ 0.00968663, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003917.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHARKI telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -1.59% dalam 24 jam dan -7.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Sharki (SHARKI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.99K$ 49.99K $ 49.99K Bekalan Peredaran 989.81M 989.81M 989.81M Jumlah Bekalan 989,812,921.873621 989,812,921.873621 989,812,921.873621

Had Pasaran semasa Sharki ialah $ 49.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHARKI ialah 989.81M, dengan jumlah bekalan sebanyak 989812921.873621. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.99K.