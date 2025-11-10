BursaDEX+
Harga Sharp Token langsung hari ini ialah 0.00596877 USD.SHARP modal pasaran ialah 17,762,869 USD. Jejaki masa nyata SHARP kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai SHARP

Maklumat Harga SHARP

Apakah SHARP

Kertas putih SHARP

Laman Web Rasmi SHARP

Tokenomik SHARP

Ramalan Harga SHARP

Sharp Token Logo

Sharp Token Harga (SHARP)

Tidak tersenarai

1 SHARP ke USD Harga Langsung:

$0.00596772
$0.00596772$0.00596772
-4.50%1D
USD
Sharp Token (SHARP) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:34:07 (UTC+8)

Sharp Token Harga Hari Ini

Harga langsung Sharp Token (SHARP) hari ini ialah $ 0.00596877, dengan 4.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHARP kepada USD penukaran adalah $ 0.00596877 setiap SHARP.

Sharp Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,762,869, dengan bekalan edaran sebanyak 2.98B SHARP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHARP didagangkan antara $ 0.0058967 (rendah) dan $ 0.00635629 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0120001, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00441049.

Dalam prestasi jangka pendek, SHARP dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -5.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sharp Token (SHARP) Maklumat Pasaran

$ 17.76M
$ 17.76M$ 17.76M

--
----

$ 407.18M
$ 407.18M$ 407.18M

2.98B
2.98B 2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

Had Pasaran semasa Sharp Token ialah $ 17.76M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHARP ialah 2.98B, dengan jumlah bekalan sebanyak 68230000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 407.18M.

Sharp Token Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0058967
$ 0.0058967$ 0.0058967
24J Rendah
$ 0.00635629
$ 0.00635629$ 0.00635629
24J Tinggi

$ 0.0058967
$ 0.0058967$ 0.0058967

$ 0.00635629
$ 0.00635629$ 0.00635629

$ 0.0120001
$ 0.0120001$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049$ 0.00441049

+0.29%

-4.51%

-5.25%

-5.25%

Sharp Token (SHARP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Sharp Token kepada USD adalah $ -0.000282154044506128.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Sharp Token kepada USD adalah $ -0.0015502029.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Sharp Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Sharp Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000282154044506128-4.51%
30 Hari$ -0.0015502029-25.97%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Sharp Token

Sharp Token (SHARP) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran SHARP pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Sharp Token (SHARP) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Sharp Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga Sharp Token yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk SHARP ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Sharp Token Ramalan Harga.

Apakah itu Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

Sharp Token (SHARP) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Sharp Token

Berapakah nilai 1 Sharp Token pada tahun 2030?
Jika Sharp Token berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Sharp Token berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 01:34:07 (UTC+8)

Sharp Token (SHARP) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Sharp Token

