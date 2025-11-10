Sharp Token Harga Hari Ini

Harga langsung Sharp Token (SHARP) hari ini ialah $ 0.00596877, dengan 4.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SHARP kepada USD penukaran adalah $ 0.00596877 setiap SHARP.

Sharp Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,762,869, dengan bekalan edaran sebanyak 2.98B SHARP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SHARP didagangkan antara $ 0.0058967 (rendah) dan $ 0.00635629 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0120001, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00441049.

Dalam prestasi jangka pendek, SHARP dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -5.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Sharp Token (SHARP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.76M$ 17.76M $ 17.76M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 407.18M$ 407.18M $ 407.18M Bekalan Peredaran 2.98B 2.98B 2.98B Jumlah Bekalan 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0 68,230,000,000.0

