SHARPEI (SHAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00092026 $ 0.00092026 $ 0.00092026 24J Rendah $ 0.00094143 $ 0.00094143 $ 0.00094143 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00092026$ 0.00092026 $ 0.00092026 24J Tinggi $ 0.00094143$ 0.00094143 $ 0.00094143 Sepanjang Masa $ 0.00131441$ 0.00131441 $ 0.00131441 Harga Terendah $ 0.00038423$ 0.00038423 $ 0.00038423 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.03% Perubahan Harga (7D) +6.62% Perubahan Harga (7D) +6.62%

SHARPEI (SHAR) harga masa nyata ialah $0.00092616. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHAR didagangkan antara $ 0.00092026 rendah dan $ 0.00094143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHAR sepanjang masa ialah $ 0.00131441, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00038423.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHAR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan +6.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SHARPEI (SHAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 833.46K$ 833.46K $ 833.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 833.46K$ 833.46K $ 833.46K Bekalan Peredaran 899.91M 899.91M 899.91M Jumlah Bekalan 899,911,314.019018 899,911,314.019018 899,911,314.019018

Had Pasaran semasa SHARPEI ialah $ 833.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHAR ialah 899.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899911314.019018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 833.46K.