1 SHAR ke USD Harga Langsung:

$0.00092616
$0.00092616$0.00092616
-1.00%1D
USD
SHARPEI (SHAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:01:16 (UTC+8)

SHARPEI (SHAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00092026
24J Rendah
$ 0.00094143
24J Tinggi

$ 0.00092026
$ 0.00094143
$ 0.00131441
$ 0.00038423
--

-1.03%

+6.62%

+6.62%

SHARPEI (SHAR) harga masa nyata ialah $0.00092616. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHAR didagangkan antara $ 0.00092026 rendah dan $ 0.00094143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHAR sepanjang masa ialah $ 0.00131441, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00038423.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHAR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan +6.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SHARPEI (SHAR) Maklumat Pasaran

$ 833.46K
--
$ 833.46K
899.91M
899,911,314.019018
Had Pasaran semasa SHARPEI ialah $ 833.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SHAR ialah 899.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899911314.019018. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 833.46K.

SHARPEI (SHAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga SHARPEI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga SHARPEI kepada USD adalah $ +0.0002262770.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga SHARPEI kepada USD adalah $ +0.0003118298.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga SHARPEI kepada USD adalah $ +0.0003455893200388291.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.03%
30 Hari$ +0.0002262770+24.43%
60 Hari$ +0.0003118298+33.67%
90 Hari$ +0.0003455893200388291+59.53%

Apakah itu SHARPEI (SHAR)

I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

SHARPEI (SHAR) Sumber

Laman Web Rasmi

SHARPEI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai SHARPEI (SHAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset SHARPEI (SHAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk SHARPEI.

Semak SHARPEI ramalan harga sekarang!

SHAR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik SHARPEI (SHAR)

Memahami tokenomik SHARPEI (SHAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SHAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai SHARPEI (SHAR)

Berapakah nilai SHARPEI (SHAR) hari ini?
Harga langsung SHAR dalam USD ialah 0.00092616 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SHAR ke USD?
Harga semasa SHAR ke USD ialah $ 0.00092616. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran SHARPEI?
Had pasaran untuk SHAR ialah $ 833.46K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SHAR?
Bekalan edaran SHAR ialah 899.91M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SHAR?
SHAR mencapai harga ATH sebanyak 0.00131441 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SHAR?
SHAR melihat harga ATL sebanyak 0.00038423 USD.
Berapakah jumlah dagangan SHAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SHARialah -- USD.
Adakah SHAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
SHAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SHARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
SHARPEI (SHAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

