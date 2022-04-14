Tokenomik SHARPEI (SHAR)

Lihat cerapan utama tentang SHARPEI (SHAR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

SHARPEI (SHAR) Maklumat

I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different.

Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends.

Fair launch. No presale seed round. No Bullshit.

With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Laman Web Rasmi:
https://www.sharpei.xyz/

SHARPEI (SHAR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk SHARPEI (SHAR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 861.41K
Jumlah Bekalan:
$ 899.91M
Bekalan Edaran:
$ 899.91M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 861.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00131441
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00038423
Harga Semasa:
$ 0.00096049
Tokenomik SHARPEI (SHAR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik SHARPEI (SHAR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SHAR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SHAR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SHAR, terokai SHAR harga langsung token!

SHAR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SHAR? Halaman ramalan harga SHAR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.